Son Dakika Haberleri: Göksun İlçesine Kurt İndi

Göksun İlçesine Kurt İndi

55 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dağlarda yiyecek bulamayan kurt, şehir merkezine indi.

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dağlarda yiyecek bulamayan kurt, şehir merkezine indi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Yantepe mevkisindeki Büyükşehir Belediyesi Bakımevi bahçesine kurt indi.

Yiyecek arayan kurt, bir süre dolaştıktan sonra kayboldu.

Bakımevi görevlisi Mustafa Dilbaz, kurdu gördüğünde şaşırdığını belirterek, hayvanın bir süre yol ve bakımevi çevresinde dolaştıktan sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.

Dilbaz, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı için şehre inerek yem aradığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel
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