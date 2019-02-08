Göksun İlçesine Kurt İndi

Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesinde, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle dağlarda yiyecek bulamayan kurt, şehir merkezine indi.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi
, Yantepe mevkisindeki Büyükşehir Belediyesi Bakımevi bahçesine kurt indi.
Yiyecek arayan kurt, bir süre dolaştıktan sonra kayboldu.
Bakımevi görevlisi Mustafa Dilbaz, kurdu gördüğünde şaşırdığını belirterek, hayvanın bir süre yol ve bakımevi çevresinde dolaştıktan sonra gözden kaybolduğunu kaydetti.
Dilbaz, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı için şehre inerek yem aradığını ifade etti.