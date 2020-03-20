Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi

7 saat önce

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Sokak hayvanları için yıl boyu çalışmalar yaptıklarını belirten Şimşek, "Ülkede Kovid-19 krizi devam ediyor. Vatandaşlarımız evden çıkmıyor. Çıkmamaları da gerekiyor. Sokakta sokak hayvanlarımız var. Onlara da birilerinin bakması gerekiyor. Zaten Gölbaşı'nda karantina bölgesinde misafirlerimiz var, onları da düşünüyoruz ama bakıma muhtaç hayvanlarımız var. Onlara da birilerinin bakması gerekiyor. Sokak hayvanlarının da şefkate ve bakıma ihtiyaçları var. Elimden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızı besliyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Şimşek "Vatandaşlarımız dışarı çıktıklarında ise sokak hayvanlarını unutmasınlar. Evlerinin önüne sokak hayvanları için bir kap yemek ve su bıraksınlar." diye konuştu.

Şimşek, sokak hayvanlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığını, toplum olarak da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Ramazan Şimşek'e kendi elleri ile sokak hayvanlarını beslemesinden dolayı teşekkür eden bir vatandaş "Böyle duyarlı bir başkanımızın olması çok büyük bir şans. Birçok ilçe buna sahip değil. Herkes bu kadar duyarlı davranmıyor. Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:10 Kaynak: AA

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