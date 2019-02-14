Son Dakika Haberleri: Gölcük'te "Minik Yürekler Güvende" Projesi

Gölcük'te "Minik Yürekler Güvende" Projesi

45 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Minik Yürekler Güvende" Projesi kapsamında toplum destekli polisler anaokulu öğrencilerine bilgi verdi.

Gölcük'te
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Minik Yürekler Güvende" Projesi kapsamında toplum destekli polisler anaokulu öğrencilerine bilgi verdi.

Gölcük Şirinköy Anaokulunda yapılan toplantıda okul müdürü Fatma Köroğlu, projenin öneminden bahsederek, okul olarak bu projeye her zaman destek vereceklerini bildirdi.

Toplum destekli polis Ersin Işık, Muzaffer Kuru ve sosyal hizmetler uzmanı Nalan Duruşan, çocuklara günlük hayatlarında yardımcı olacak bilgiler verdi.

Daha sonra çocuklara trafik kuralları ve güvenli yaya geçişleri konusunda video izletildi.

Program sonunda çocuklara polis memurları tarafından hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel
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