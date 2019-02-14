Gölcük'te "Minik Yürekler Güvende" Projesi
45 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Minik Yürekler Güvende" Projesi kapsamında toplum destekli polisler anaokulu öğrencilerine bilgi verdi.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde "Minik Yürekler Güvende" Projesi kapsamında toplum destekli polisler anaokulu öğrencilerine bilgi verdi.
Gölcük Şirinköy Anaokulunda yapılan toplantıda okul müdürü Fatma Köroğlu
, projenin öneminden bahsederek, okul olarak bu projeye her zaman destek vereceklerini bildirdi.
Toplum destekli polis Ersin Işık, Muzaffer Kuru ve sosyal hizmetler uzmanı Nalan Duruşan, çocuklara günlük hayatlarında yardımcı olacak bilgiler verdi.
Daha sonra çocuklara trafik kuralları ve güvenli yaya geçişleri konusunda video izletildi.
Program sonunda çocuklara polis memurları tarafından hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: AA
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