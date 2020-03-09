Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı

6 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Gönen'de düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, "Ömer Seyfettin Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen hikaye yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gönen Belediyesinin katkılarıyla Gönen Belediyesi Konferans Salon'unda düzenlenen programda jüri değerlendirmesinin sonuçları açıklandı.

Yetişkinler kategorisinde "Babamın Şehirleri" eseriyle Aslı Dicle, öğrenciler kategorisinde ise "Berguzar Paktı" eseriyle İnci Mina Varol birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda söyleşi ve "Ömer Seyfettin'in hayatı" konulu panel de gerçekleştirildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, hikaye yarışmasına katılanlara ve yazarlara çiçek ile teşekkür plaketi verdi.

Ömer Seyfettin, Balıkesir, Gönen, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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