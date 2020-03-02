Gönen'de Mehmetçik'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönen'de Mehmetçik'e destek - Son Dakika

Gönen'de Mehmetçik'e destek

6 saat önce

Gönen ilçesine bağlı Sarıköy'de bulunan eğitim kurumlarındaki öğrenci ve eğitimciler Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptılar.

Gönen'de Mehmetçik'e destek, System.String[]

Gönen ilçesine bağlı Sarıköy'de bulunan eğitim kurumlarındaki öğrenci ve eğitimciler Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptılar. Yürüyüşe katılanlara jandarma ekipleri çikolata dağıtarak, teşekkür etti.


Gönen'in Sarıköy mahallesinde eğitim kurumları Atatürk İlkokulu önderliğinde Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sarıköy Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri Mehmetçiğin yanında olduğunu onlara manevi olarak destek verdiğini ifade etmek için 'Şehitler ölmez, Vatan bölünmez' yürüyüşü yaptılar.


Mehmetçiğe destek yürüyüşünde korteje katılan öğrenci, eğitimciler ve vatandaşlara jandarma çikolata dağıtarak, teşekkür ettiler. Kortej destek yürüyüşü sırasında sloganlar atarak, yürüyüşü tamamladı. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Jandarma, Sarıköy, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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