Google Asistan, Galaxy Watch 4'e yaramadı!

Samsung'un geçen yıl vitrine çıkardığı Galaxy Watch 4, tasarımıyla ve özellikleriyle olumlu geri dönüşler aldı. Aynı zamanda Google ortaklığında geliştirilen Wear OS'u çalıştıran saatin rakibi Apple Watch'ta yer alan Siri gibi bir akıllı asistanla gelmedi. Cihaz, mevcut Bixby her ülkede kullanılamadığı için geçen hafta saate Google Asistan desteği geldi.

Galaxy Watch 4 için can sıkan Google Asistan iddiası

Galaxy Watch 4, geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemeyle Google Asistan desteğine kavuştu. Samsung ve Google'ın faaliyet gösterdiği neredeyse tüm ülkelerde çalışan asistan, iddialara göre bazı modellerde çeşitli sıkıntılara neden oldu.

Bazı Galaxy Watch 4 modelleri, ilgili güncellemeyi yükledikten sonra pil sorunları yaşamaya başladı. Aynı zamanda bağlantı kesilmesi ve telefonu görmeme dahil birçok hata patlak verdi. Sorunların çözümü ise iddialara göre can sıkacak cinsten. Zira kullanıcılar, özellikle telefonla eşleştirememe problemini yalnızca sıfırlamayla çözebildiler. Bunun da veri kaybına neden olduğunu söylüyorlar.

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Samsung'dan şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre birkaç gün içerisinde sorunları çözen kritik bir yazılım güncellemesi yayınlanacak.

Galaxy Watch 4 özellikleri

Standart modelde 40 ve 44 mm, klasik modelde ise 41 ve 45 mm olmak üzere dört farklı versiyona sahip olan Galaxy Watch 4, AMOLED ekran teknolojisi ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Exynos W920 işlemcisinden güç alan akıllı saat, 1.5 GB RAM ve 16 GB depolamaya sahip.

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi teknolojilerini de yapısında barındıran saat Spotify, Google Haritalar, Play Music gibi uygulamalar ile ön yüklü geliyor. Aynı zamanda vücudunuzdaki farklı değerleri yüzde 98 oranında doğru ölçebilme yeteneğine sahip olan saat, bu ölçümleri vücuda gönderdiği mikro akımlar sayesinde gerçekleştiriyor.

Bunun dışında horlama sensörü, kandaki oksijenin ölçümü, uyku analizi, düşme tespiti, tansiyon, adet döngüsü takibi ve el yıkama hatırlatıcısı dahil dikkat çeken özelliklerle gelen cihaz, 2 saatten daha az bir sürede tam şarj olarak 40 saatlik bir kullanım süresi sunuyor.