Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor - Son Dakika
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Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor

02.08.2022 01:15
Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor

Google Duo nihayet Meet uygulamasıyla birleşiyor. Google, farklı görüntülü sohbet uygulaması ikilemine son verecek.

Google, uygulamalarını yeniden düzenlemeye başladı. Bir süre önce Duo isimli görüntülü sohbet uygulamasını Meet ile birleştirmeye karar veren Google, Duo kullanıcılarına bildirimler göndermeye başladı. Peki Google Duo veya Meet kullanıcılarının ne yapması gerekiyor?

Google Duo ve Meet 2022'nin sonunda birleşecek

Yazılım devi, son günlerde Duo uygulamasında bildirimler göndermeye başladı. "Duo daha da iyi olacak" şeklinde bir uyarı yayınlayan Google, Duo uygulamasının yeni bir isim, yeni özellikler ve yeni bir simgeyle değişeceğini söyledi. Böylece her iki görüntülü sohbet hizmeti tek uygulamada birleşecek.

Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor

Google'ın açıklamasına göre, Meet kullanıcıları bu değişiklikten etkilenmeyecek. Yani Meet'in web sitesi ve uygulaması aynı olacak. Ancak Duo ile Meet birleşmesiyle birlikte Duo uygulaması ve web sitesi Meet'e bağlanacak.

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Google henüz resmi bir kapanış tarihi vermedi, ancak tüm Duo kullanıcılarını 2022'nin sonuna kadar Meet'e taşımak istiyor. Yani 2023 yılı itibarıyla bu hizmet olmayacak ve tüm görüntülü sohbet yetenekleri Meet'e transfer edilecek.

Ayrıca Meet uygulaması da bu süre boyunca "Meet Original" olarak adlandırılacak ve Duo'nun değiştirilmesi ile birlikte kullanımdan kaldırılacak. Google Duo ise bu süre boyunca tüm Meet özelliklerini alacak.

Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor

Google ayrıca ekonominin belirsizliği karşısında yeni bir politika hazırlığı içinde. Yazılım devi, 'Simplicity Sprint' isimli yeni politika ile üretkenliği ve odaklanmayı artırmayı amaçlıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, bir popüler uygulamasını daha kapatıyor - Son Dakika

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