Goretti Fırtınası İngiltere'de Elektrik ve Ulaşımı Vurdu - Son Dakika
Goretti Fırtınası İngiltere'de Elektrik ve Ulaşımı Vurdu

09.01.2026 12:22
Goretti Fırtınası, on binlerce evde elektrik kesintisine ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

İngiltere'yi etkisi altına alan Goretti Fırtınası, ülke genelinde on binlerce hanede elektrik kesintisine yol açarken, ulaşımda da ciddi aksamalara neden oldu.

Ulusal Elektrik Şebekesi (National Grid) verilerine göre, fırtınanın en etkili olduğu saatlerde İngiltere ve Galler'de yaklaşık 71 bin 500 konut elektriksiz kaldı. Ülkede sabah saatleri itibarıyla 57 bin 723 haneye halen elektrik verilemedi.

Elektrik kesintilerinin büyük bölümü Cornwall bölgesinde yoğunlaşırken, burada 41 bin 234 evin karanlıkta kaldı.

West Midlands bölgesinde ise 13 bin 99 hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekipler gece boyunca arızaları gidermek için çalıştı, ancak olumsuz hava koşulları müdahaleyi zorlaştırdı.

İngiltere'yi etkisi altına alan Goretti Fırtınası ulaşımı da olumsuz etkiledi.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, Londra Heathrow Havalimanı'ndan yapılması planlanan 25 gidiş ve 27 geliş olmak üzere toplam 52 uçuşu iptal etti. Çoğu kısa mesafeli uçuşlardan oluşan iptallerin yanı sıra Birmingham Havalimanı'nda pistin yeniden açıldığı ancak sınırlı hizmet verildiği bildirildi. Yolculara, uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

Yüzlerce okul eğitime ara verdi

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

İskoçya genelinde 250'den fazla okulun kapalı olduğu, Aberdeenshire, Highlands, Aberdeen ve Moray bölgelerinde çok sayıda öğrencinin evlerinde kaldığı açıklandı.

İngiltere'nin Midlands bölgesi ile Galler'de de onlarca okulun kar nedeniyle eğitime ara verdiği bildirildi.

Yetkililer, özellikle East ve West Midlands bölgelerinde öğle saatlerine kadar "amber" kar uyarısının yürürlükte olduğunu belirterek, bazı bölgelerde son 10 yılın en yoğun kar yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ulaşım, Enerji, Güncel, Son Dakika

