Son Dakika Haberleri: Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel...
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Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel...

1 saat önce

Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel..., System.String[]
Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı. - ANKARA
Basın İlan Kurumu, Yakup Karaca, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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