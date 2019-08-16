Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel...
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Görevden alınan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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