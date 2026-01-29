Görme Engelli Kardeşlerin Üretken Hikayesi - Son Dakika
Görme Engelli Kardeşlerin Üretken Hikayesi

Görme Engelli Kardeşlerin Üretken Hikayesi
29.01.2026 11:38
Viranşehir'de görme engelli Etrez kardeşler, el işi kursuyla hem sosyalleşiyor hem de gelir elde ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Necla ve Leyla Etrez kardeşler, halk eğitimi merkezinde aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el işi örgülerle hem sosyalleşiyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Anneleriyle yaşamını sürdüren 40 yaşındaki Necla ile 35 yaşındaki Leyla Etrez, engellerini aşmak ve üretken bir yaşam sürmek amacıyla 2 yıl önce Viranşehir Halk Eğitimi Merkezinde açılan el işi kursuna kayıt yaptırdı.

Usta öğreticilerin desteğiyle kısa sürede örgü tekniklerini kavrayan kardeşler, hırka, patik çorap, atkı, çanta ve bez bebek üretmeye başladı.

Kurs sayesinde öz güven kazanan kardeşler, şimdilerde dikiş nakış öğrenmeye çalışarak yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

"Biz de evimize ek gelir sağlıyoruz"

Necla Etrez, AA muhabirine, kız kardeşiyle iki yıl önce kurslara katıldıklarını ve burada aldıkları eğitimle el becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Kurs ortamında sosyalleşme imkanı bulduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini anlatan Etrez, "Benle Leyla evde yalnız kaldığımız için sıkılıyorduk. Annemin bir dükkanı var, oraya bakıyor. Yaptığımız el işlerini satarak biz de evimize ek gelir sağlıyoruz." dedi.

Leyla Etrez de ablasıyla katıldığı kursta yeni insanlarla tanıştıklarını belirterek, güzel vakit geçirip mutlu olduklarını kaydetti.

Dikiş nakış eğitimi de aldıklarını vurgulayan Leyla Etrez, "Burada patik çorap, ceket, hırka, elbise yapıyorum. Hepsini burada öğrendim. Halk Eğitimi Merkezi hocalarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Etrez, diğer görme engelli bireylere de tavsiyede bulunarak, kurslara katılmalarının hem sosyalleşmelerine katkı sağlayacağını hem de aile ekonomisine destek olmalarına imkan tanıyacağını ifade etti.

"Öğrenmeye çok hevesliler"

Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Emre de merkezlerde çeşitli kurslarda eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Görme engelli kardeşlerin kursta el işini öğrendiğini, dikişi öğrenmek için de mücadele ettiklerini dile getiren Emre, kardeşlerin karanlık dünyalarına ışık olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Usta öğretici Remziye Vural da Etrez kardeşlerle yakından ilgilendiklerini belirterek, kısa sürede kurs ortamına uyum sağladıklarını aktardı.

Kardeşlerin, görme engellerine rağmen başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Kursa ilk geldikleri zaman çekimser ve içlerine kapanıklardı. Şu an bizimle çok güzel iletişim içerisindeler. Biz de onları seviyoruz. Onlar da buraya geldikleri için mutlular. Görmedikleri halde güzel ürünler yapıyorlar ve yaptıkları el işleri çok beğeniliyor. Güzel de satış yapıyorlar. Öğrenmeye çok hevesliler. Bazı günler gelemediği zaman beni arayarak kursu özlediklerini söylüyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

