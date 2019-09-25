Görümce mesajı ortalığı karıştırdı!

Pınar'ın görümcesi programa gönderdiği mesaj ile ortalığı karıitırdı. Mesajda annesinin yanında olup Pınar'ı eleştiren görümce herkesi çok şaşırttı. Pınar, duydukları karşısında şaşırmadığını ifadae etti. Görümcesinden iyi cümleler duymayacağını bildiğini söyledi. Emine Hanım ise, kızının söylediklerinin arkasında durarak mutlu olduğunu ifade etti. Fatih Ürek bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Gelin ve kaynana mesaj üzerine görüşlerini bildirdiler ve zaman zaman aralarında sert tartışma yaşandı...



