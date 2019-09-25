Son Dakika Haberleri: Görümce mesajı ortalığı karıştırdı!
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Görümce mesajı ortalığı karıştırdı!

46 dakika önce

Pınar'ın görümcesi programa gönderdiği mesaj ile ortalığı karıitırdı.

Görümce mesajı ortalığı karıştırdı!, System.String[]

Pınar'ın görümcesi programa gönderdiği mesaj ile ortalığı karıitırdı. Mesajda annesinin yanında olup Pınar'ı eleştiren görümce herkesi çok şaşırttı. Pınar, duydukları karşısında şaşırmadığını ifadae etti. Görümcesinden iyi cümleler duymayacağını bildiğini söyledi. Emine Hanım ise, kızının söylediklerinin arkasında durarak mutlu olduğunu ifade etti. Fatih Ürek bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Gelin ve kaynana mesaj üzerine görüşlerini bildirdiler ve zaman zaman aralarında sert tartışma yaşandı...


Fatih Ürek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:05 
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