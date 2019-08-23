Son Dakika Haberleri: (görüntülü) MHP ilçe başkanının yaralandığı kavgaya 2 tutuklama
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(görüntülü) MHP ilçe başkanının yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

1 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, 2 kişi ile arasında çıkan kavgada levyeyle yaralandı.

(görüntülü) MHP ilçe başkanının yaralandığı kavgaya 2 tutuklama, System.String[]

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, 2 kişi ile arasında çıkan kavgada levyeyle yaralandı. Hastaneden darp raporu alan Kumlar'ın şikayetçi olması üzerine 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde, Cami Caddesi'nde meydana geldi. MHP İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar, ile iki kuzen Ercan K. ve Serdar K., arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin ayırmasıyla kavganın sonlanmasının ardından Kumlar, otomobiline binip uzaklaştı. 7 dakika sonra Kumlar, tekrar caddeye geldi. Kumlar, otomobilini 2 kişinin otomobilinin önüne kırıp, aracından indi. Bagajdan levyeyi çıkaran Kumlar, arkasına döndüğünde 2 kişinin tekme ve yumruklarıyla yere düştü. Kuzenlerden biri levyeyi alıp, Kumlar'a vurmaya başladı. Yine çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Kumlar, hastaneye gidip darp raporu aldı ardından Ercan K. ve Serdar K.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 kuzen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali Osman, Eskipazar, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:58 Kaynak: DHA
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