Gözler bir kez daha İngiliz parlamentosunda
20 dakika önce
İngiliz parlamentosu Başbakan May'in Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etme planını oylayacak.
İngiliz parlamentosu Başbakan May
'in Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etme planını oylayacak. Oylama sembolik olsa da sonuçları May'i AB
'li ortakları karşısında zor durumda bırakabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:05
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