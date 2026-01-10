Göztepe, CSKA 1948'i 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Göztepe, CSKA 1948'i 2-1 Mağlup Etti

Göztepe, CSKA 1948\'i 2-1 Mağlup Etti
10.01.2026 19:10
Göztepe, hazırlık maçında CSKA 1948'i 2-1 yenerek ikinci yarıda etkili bir performans sergiledi.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası çalışmaları kapsamında hazırlık maçlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk hazırlık maçında Söke 1970'i 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu kez Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile karşı karşıya geldi.

Göztepe sahaya Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Janderson'dan oluşan 11'le çıktı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, 13. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Göztepe, ikinci yarı geri döndü

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 52. dakikada Dennis'in uzaktan kaydettiği golle skora denge getirdi. Ataklarını sürdüren İzmir temsilcisi, 59. dakikada Juan'ın kafa golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, CSKA 1948'i 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Göztepe, CSKA 1948'i 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
