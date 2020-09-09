Göztepe'de kalede rota Abedzadeh
SÜPER Lig'de Beto'nun ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı Amir Abedzadeh'e yöneldi.
SÜPER Lig'de Beto'nun ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı Amir Abedzadeh'e yöneldi. Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynayıp bonservisi Fulham'da olan 32 yaşındaki Fabri'yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh'le temaslara başladı. ABD'de Los Angeles Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz'de Maritimo'nun kadrosunda yer alan Abedzadeh'in imzaya yakın olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu. Göztepe daha önce kaleye Adanaspor'dan genç file bekçisi İrfan Can'ı almıştı.
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