Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

17.06.2022 14:26

Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandıKASTAMONU Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU Kastamonu'da karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Olukbaşı Camisine getirilen 12 yaşındaki Tuana Yiğit için burada ilk olarak helallik istendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuana Yiğit'in cenazesi, Şehitler Anıtı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, Tuana Yiğit'in öğretmenleri, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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