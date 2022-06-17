Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi 'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Olukbaşı Camisine getirilen 12 yaşındaki Tuana Yiğit için burada ilk olarak helallik istendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuana Yiğit'in cenazesi, Şehitler Anıtı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Tuana gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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