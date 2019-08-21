Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın gelecek konuğu Emre Altuğ
1 saat önce
Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ
olacak.
Müzik ve sohbet dolu yaz geceleri Akmerkez
Üçgen Teras'ta tüm hızıyla devam ediyor. 27 Ağustos Salı akşamı Grup Gündoğarken
ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak. Altuğ, geçmişten bu yana en sevilen şarkıları yıldızların altında yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen
ve Gökhan Şeşen'in gülümseten anıları ve samimi hikayeleri de şarkılara eşlik edecek. Etkinlik saat 20.00'da başlayacak. - İSTANBUL
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