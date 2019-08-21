Son Dakika Haberleri: Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın gelecek konuğu Emre Altuğ
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Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın gelecek konuğu Emre Altuğ

1 saat önce

Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak.

Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın gelecek konuğu Emre Altuğ, System.String[]
Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak.

Müzik ve sohbet dolu yaz geceleri Akmerkez Üçgen Teras'ta tüm hızıyla devam ediyor. 27 Ağustos Salı akşamı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak. Altuğ, geçmişten bu yana en sevilen şarkıları yıldızların altında yorumlayacak. Grup solistleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in gülümseten anıları ve samimi hikayeleri de şarkılara eşlik edecek. Etkinlik saat 20.00'da başlayacak. - İSTANBUL
Grup Gündoğarken, Emre Altuğ, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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