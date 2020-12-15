"Güçlü bağışıklık sistemi genital siğillerin tedavisini kolaylaştırıyor" - Son Dakika

"Güçlü bağışıklık sistemi genital siğillerin tedavisini kolaylaştırıyor"

15.12.2020 10:17

Hem erkek hem de kadınların genital bölgesinde enfeksiyona neden olan siğil şeklinde kendini gösteren HPV virüsünün genital siğilleri tetiklediğini söyleyen Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "Siğiller kendiliğinden gerileyebildiği gibi tekrarlayabilir de.

Hem erkek hem de kadınların genital bölgesinde enfeksiyona neden olan siğil şeklinde kendini gösteren HPV virüsünün genital siğilleri tetiklediğini söyleyen Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, "Siğiller kendiliğinden gerileyebildiği gibi tekrarlayabilir de. O nedenle tedavi sırasında bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli" dedi.

Emsey Hospital'dan Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, HPV enfeksiyonuna bağlı gelişen genital siğillerin, daha çok 18-35 yaş aralığında görüldüğünü söyleyerek, tedavi yöntemine ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Kahramanoğlu, "Siğillerin kuluçka süresi 3 hafta ile 8 ay arasında değişebilir. Genital siğiller (kondilom) cilt üzerinde bulunabildikleri gibi, vajina, anüs gibi mukozal alanlarda da tutulum yapabilir" diye konuştu.

AŞI KORUYOR

HPV enfeksiyonuna bağlı gelişen genital siğillerin, hastaları sadece fizyolojik değil psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini aktaran Doç. Dr. Kahramanoğlu, "HPV pozitif bir kişi, genital siğili olmasa da partnerine HPV bulaştırabilir. Ama siğil olması, siğildeki yüksek viral yükten dolayı, bulaş riskini oldukça arttırır. Genital siğil oluşumuna karşı en etkin yöntem, aşıyla korunmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GEBELİK DÖNEMİ RİSKLİ"

Gebelikte görülen genital siğillerde ve HPV'ye bağlı gelişen diğer lezyonların boyutlarında artış olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Kahramanoğlu, "Ayrıca bu lezyonlar, gebelikte çoklu olma eğilimindedir. Gebelikte bağışıklık sisteminde meydana gelen fizyolojik değişikliklerin, genital siğillerin seyrini değiştirdiği düşünülmektedir. Gebelikten sonra, ilk 6 haftalık dönemde siğiller genellikle küçülür ve tamamen kaybolabilir" diye konuştu.

TEŞHİSTE MUAYENE YETERLİ

Genital siğillerin tanısında sadece muayene ile herhangi bir teste gerek kalmadan tanı konulabildiğini söyleyen Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, siğiller kendiliğinden gerileyebildiği gibi tekrarlamaları söz konusu olabilir. O nedenle tedavi sırasında bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Genital siğil tedavisinde amaç, mevcut lezyonların ortadan kaldırılarak fiziksel ve kozmetik iyileşmenin sağlanmasıdır. İdeal tedaviye karar verirken lezyonun sayısı, büyüklüğü, morfolojisi, keratinizasyon derecesi, yerleşimi, hastanın tercihi, hekimin tecrübesi, uygulamanın maliyeti ve yan etkileri dikkate alınmalıdır" dedi.

"HASTAYA GÖRE TEDAVİ UYGULANMALIDIR"

Doç. Dr. Kahramanoğlu, "Anogenital siğil tedavisi bireyselleştirilmeli, yani hastaya göre tedavi uygulanmalıdır. Mevcut tedavilerle genital siğillerin yaklaşık yüzde 60-90'ı tedavi edilebilir. Elimizde hastanın kendi kendine uygulayabildiği tedavi seçenekleri olduğu gibi, klinikte hekim tarafından uygulanması gereken tedavi alternatiflerimiz de var. Bunlardan bazıları immün sistemi uyararak etki gösterirken, bazıları da doğrudan lezyonlarda hücre ölümüne yol açarak etki gösterir. Bunun yanı sıra, bazı hastalarda cerrahi işlem ile siğilleri çıkarmak gerekebilir. Tedavi seçiminde hastanın tercihi, mevcut yöntemler, lezyonların sayısı, yerleşimi ve boyutu, gebelik varlığı, hekimin deneyimi, tedavi maliyeti ve yan etkileri önemli faktörlerdir" diye konuştu.


Güçlü bağışıklık sistemi genital siğillerin tedavisini kolaylaştırıyor

Kadın Hastalıkları, vajina, Erkek, Siğil, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Güçlü bağışıklık sistemi genital siğillerin tedavisini kolaylaştırıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Eve kurşun yağdıran saldırgan Eve kurşun yağdıran saldırgan "Devlete canım feda" dedikten sonra polisleri tehdit etti: Sizi Doğu'ya sürdürürüm         
09:37
Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor         
09:22
Sigara içtiği için ceza yedi, Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi         
09:16
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:21:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Güçlü bağışıklık sistemi genital siğillerin tedavisini kolaylaştırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei