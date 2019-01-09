Gülben Ergen ve Yeşim Salkım Kavgaları Mahkemede!

Ağır Masa'da Yeşim Salkım'ın ses kayıt'ı üzerine yayına canlı bağlanan Gülben Ergen açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen: Böyle insanların akıl sağlığının olmamasına bağlıyorum. Yani akıl sağlığı ötesi bir şey bu. Yani sağlıklı bir yürek sağlıklı bir beyin bunu gerektirmez çünkü söylenilenler de doğru değil ayrıca. Bu söyledikleriolaylar gerçek olsaydı neden 10 sene önce bu dava açılmadı neden son zamanlarda herkes bir el birliği olmaya başladı.

Gülben Ergen: Savcılığa verilen 17-18 tane ses kaydı olduğunu biliyorum.

Benim yaşamım gereksiz meşgul eden bir olay. Bir dernek başkanıyım ve üç çocuk annesiyim. 26 senedir bu meslekteyim 26 senedehak verirsiniz ki

anlaştığım, anlaşmadığım, kırıldığım, küstüğüm bir sürü insan oldu. Hiç bir şekilde savcılığa suç duyurusun da bulunmak ya da bir dava açmak benim bir çözüm noktam olmadı. İnançlarım ve yaşam felsefem buna çok karşı.

Nasıl bir inanç sistemidir bu kim kimi bitiriyor niye bitiriyor. Bu bahsedilen davalar 2 sene önce yoktu ve 4 sene ya da 5 sene önce niye yoktu.Bu arkadaşlar niye 8 sene önce bu kadar kırgın değillerdi. Çünkü bahsedilen mevzu 26 sene öncenin mevzusuydu.

Böyle insanların akıl sağlığının olmamasına bağlıyorum. Yani akıl sağlığı ötesi bir şey bu. Yani sağlıklı bir yürek sağlıklı bir beyin bunu gerektirmez çünkü söylenilenler de doğru değil ayrıca. Bu söyledikleriolaylar gerçek olsaydı neden 10 sene önce bu dava açılmadı neden son zamanlarda herkes bir el birliği olmaya başladı.

''Allahtan başka hiç bir şeyden korkmuyorum.Niye korkayım. Hukuk bana yardımcı elbette ki.