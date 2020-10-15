Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı (2) - Son Dakika

ABLA DOKU: AİLE OALARAK BU OLAYIN ARTIK ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 58 gün sonra kardeşi için başlatılan arama çalışmalarını değerlendirdi. Kardeşinin kaybolmasına ilişkin etkin bir soruşturmanın yapılmasını talep eden Aygül Doku, şunları söyledi: "Biz İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'dan şunu talep etmiştik, adil ve etkin bir araştırmanın karada yürütülmesini, Gülistan'ın arkadaşı Z.A. ve ailesinin sorgulanmasını istemiştik. Sayın valimizle yaptığımız görüşmede bu ihtimalin üzerinde durulduğunu, bu ihtimalin tekrar değerlendirileceğini söyledi. Biz ilk günden beridir diyoruz kızımız intihar etmedi. Kaybolmadan bir gün önce Gülistan'la görüştüm bana dedi ki 'YKS kitaplarını getir üniversiteye hazırlanacağım.' Anneme ve yeğenlerine hediye almış eve gelecek ve 4 Ocak gecesi de işe girmiş. Böyle bir kız durup dururken neden gidip intihar etsin? Bugün eğer Gülistan, sudan çıkarsa ben Gülistan'ın intihar ettiğine yine inanmam. Katil Gülistan'ı alıp atmıştır, şunu demiştir, 9 ay geçti o bedenin üzerinden delil ve iz kalmamıştır diye düşünüyorum. 227 gün boyunca o kız o suda çıkmadı. O suda olsaydı şimdiye kadar çıkmıştı. Biz aile olarak bu olayın artık çözülmesini istiyoruz, gerçekten perişan olduk. Katil Gülistanı tekrar o suya atmamışsa, 10 gün, 20 gün veya 30 gün Gülistan tekrar suda arandı ve sonucunda Gülistan yok denilirse biz kendimizi nasıl hissedelim. Biz bu süreçten gerçekten yorulduk. Sayın valime de dedim, madem Gülistan sudaysa neden bu çalışmalar bir bitiyor, sonra tekrar başlıyor. O zaman sonuna kadar aransın, kızımız verilsin, biz de evimize gidelim. Sayın valim dedi 'biz teknik olarak tekrar başlattık, robotlarla, dalgıçlarla geniş kapsamlı bir arama yapacağız, içimizde en ufak bir şüphe kalmasın. Bir de biz sayın bakanımızla da görüşmüştük Cumhurbaşkanı ile bir görüşme talebimiz vardı, o görüşme talebimizi bekliyoruz. Ben istiyorum ki evinde kız çocuğu olan herkes Gülistan'a sahip çıksın. 21 yaşında bir kadın yok ve tek hayali öğretmen olmaktı. Ben adalete ve hukuka inanan biriyim, benim ve ailemin adalete ve hukuka olan inancımızın zedelenmesini istemiyorum. Biz bu olayın çözümlenip bize ve kızımıza bu süreci yaşatanların ceza almasını istiyoruz."

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,