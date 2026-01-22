Güllü\'nün Ölümünde Yeni Gelişme

Yalova'da evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı da verildi.

Zanlının Tuğyan Gülter'e olay gecesi saat 01.50'de WhatsApp'tan iki mesaj attığı ve bunları sildiği öğrenildi. Şüphelinin olaydan hemen sonra attığı mesajlarla ilgili ise ifadesinde ne gönderdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin idrar ve kan örneklerinin de alındığı bildirildi. - YALOVA