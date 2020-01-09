Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak - Son Dakika

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

6 saat önce

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yenilenmesi yönünde çalışma başlatılan Gültepe Köprüsü, 3 gün trafiğe kapatılacak.

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak, System.String[]

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yenilenmesi yönünde çalışma başlatılan Gültepe Köprüsü, 3 gün trafiğe kapatılacak.


Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Gültepe Köprüsü, yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gültepe Köprüsü, 10 Ocak Cuma ve devamındaki Cumartesi, Pazar günleri trafiğe kapatılacak.


Bir şeridi tamamen yıkılan ve trafik akışının tek şeritten sağlandığı köprüde ayaklar tamamlandı. Beton tabliyelerin konulma çalışmaları da üç gün boyunca devam edecek. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Gültepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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