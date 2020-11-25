Gümüşhane'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Gümüşhane'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Vali Taşbilek, toplantıda yaptığı konuşmada, kadının toplum hayatındaki yerinin farklı olduğunu belirterek, kadınların haklarının muhafazası ve sorunlarının çözümü için devletin bütün kurumlarıyla, büyük bir hassasiyetle çalıştığına dikkati çekti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Başsavcı Veli Ecir, Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan ve ilgililer katıldı.

Taşbilek, toplantının ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili Fatih Parkı'nda açtığı standı gezdi, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında kadına yönelik şiddetle ilgili büroları ziyaret etti.

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