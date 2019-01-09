Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Okullara 1 Günlük Kar Tatili

Gümüşhane'de Okullara 1 Günlük Kar Tatili

16 dakika önce

Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane'de Okullara 1 Günlük Kar Tatili, System.String[]
Gümüşhane Valiliği, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Gümüşhane Valiliği, Çarşamba İlçesi, Güncel
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