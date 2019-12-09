Son Dakika Haberleri: "Gümüşhane şeker fasulyesi" coğrafi işaret aldı
Son Dakika Güncel 'Gümüşhane şeker fasulyesi' coğrafi işaret aldı - Son Dakika

"Gümüşhane şeker fasulyesi" coğrafi işaret aldı

6 saat önce

Gümüşhane yöresinde üretilen ve damak çatlatan lezzetiyle öne çıkan "Gümüşhane şeker fasulyesi"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

Gümüşhane yöresinde üretilen ve damak çatlatan lezzetiyle öne çıkan "Gümüşhane şeker fasulyesi"nin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede beğenilerek tüketilen "Gümüşhane Şeker Fasulyesi"nin, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nın (GTSO) girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiğini belirtti.

Coğrafi işaret belgesinin geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunarak yöresel bir marka haline getirilmesi noktasındaki önemine işaret eden Akçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizde bu güne kadar tescil edilmiş ve coğrafi işaret belgesi almış, 'Gümüşhane dut pestili', 'Gümüşhane kömesi', 'Gümüşhane ekmeği', 'Gümüşhane sironu', 'Kelkit zilli kilimi', Kürtün araköy ekmeği' ve 'Gümüşhane Şeker Fasulyesi', olmak üzere 7 adet ürünümüz bulunuyor. Yine odamız tarafından müracaatı yapılmış iki yöresel ürünümüzün de coğrafi işaret belgesi alması için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bu ürünlerimizin de tescili tamamlandığında coğrafi işaretli ürün sayımız 9'a ulaşmış olacak."

İsmail Akçay, Gümüşhane, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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