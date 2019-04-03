Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Yeni Şehir Stadında İlginç Görüntüler

Gümüşhane Yeni Şehir Stadında İlginç Görüntüler

1 saat önce

TFF. 2 Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un bugün oynadığı ve 1-1 berabere biten Eyüpspor müsabakasında rakip kalenin arkasındaki top toplayıcı gençlerin adeta plaj kenarında gibi güneşlenmesi ilgi çekti.

Gümüşhane Yeni Şehir Stadında İlginç Görüntüler, System.String[]
TFF. 2 Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un bugün oynadığı ve 1-1 berabere biten Eyüpspor müsabakasında rakip kalenin arkasındaki top toplayıcı gençlerin adeta plaj kenarında gibi güneşlenmesi ilgi çekti.

Müsabaka devam ettiği sırada futbol toplarını kafalarına yastık yapan gençler karşı atak olduğu sırada zaman zaman yüzüstü yatarak güneşlendi.

Bahar mevsiminin yeni yeni etkisini gösterdiği ve güneşi ışınlarının etkili olduğu anlarda plajda güneşlenir gibi Yeni Şehir Stadyumunun çimlerinde güneşlenen gençler bir süre sonra maçın hakeminin uyarısıyla ayağa kalkmak zorunda kaldı.

Gümüşhanespor atağının olduğu anlarda ok gibi yerinden fırlayıp pozisyonları takip edip gerekli durumlarda topu futbolculara veren gençlerin bu halleri objektiflere takıldı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:08 Kaynak: İHA

Futbol, Eyüpspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor
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