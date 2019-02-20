Güncelleme - Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi

Mersin
'in Silifke
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Y. idaresindeki 33 KEE 22 plakalı midibüs, Atayurt
Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.
Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye
ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan 18 kişi ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazıları da ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.
Bu arada, tarım işçilerinin çilek tarlasındaki çalışmadan döndükleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.