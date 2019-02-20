Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi

Güncelleme - Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Güncelleme - Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Y. idaresindeki 33 KEE 22 plakalı midibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan 18 kişi ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazıları da ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

Bu arada, tarım işçilerinin çilek tarlasındaki çalışmadan döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Silifke, Mersin, Güncel
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