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GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık

10 dakika önce

Sakarya'da GSM operatörü mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

GÜNCELLEME - Sakarya'daki GSM operatörü mağazasındaki hırsızlık, System.String[]
Sakarya'da GSM operatörü mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine başlattığı çalışma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenledi.
Operasyonda E.C.P. (24) ve F.K. (20) gözaltına alınarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce gözaltına alınan B.Y. (27) ve E.E. (22) ile adliyeye sevk edildi. Söz konusu 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekiplerin, diğer 3 zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.
Önceki gün Adapazarı ilçesindeki GSM operatörü mağazasından cep telefonu ve dizüstü bilgisayar hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Sakarya'ya İstanbul'dan geldiklerini tespit etmiş, kente gelerek keşif yapan zanlıların, İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plakasını, benzer otomobilin plakasını çalarak değiştirdiğini belirlemişti.
Hırsızlıktan suç kaydı bulunan 7 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, önceki gün şüphelilerden B.Y. ve E.E'yi düzenledikleri operasyonla yakalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:42 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sakarya, Güncel
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