Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

8 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

GÜNCELLEME - Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 2 çocuk annesi zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakıldı.
İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Şenol K. (54), Adatepe Mahallesi'nde yaşayan eşi Semanur K'nin (35) evine gitti.
Çift arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Semanur K, bu esnada ekmek bıçağıyla eşini sırt, kol ve ensesinden yaraladı.
Şenol K, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
2 çocuk annesi Semanur K, Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:29 Kaynak: AA
Adatepe, Atakum, Samsun, Güncel
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