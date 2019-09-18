Son Dakika Haberleri: Gündeş'ten festival gibi kapanış!
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Gündeş'ten festival gibi kapanış!

41 dakika önce

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam, Bkm organizasyonuyla yaptığı 8'inci ve son konserle Harbiye Açıkhava sezonunu kapattı.

Gündeş'ten festival gibi kapanış!, System.String[]

Sahneye Tom Ford imzalı payetli elbisesi ile çıkan Gündeş, ilk şarkısından son şarkısına kadar tüm repertuvarını alanı dolduran binlerle birlikte söyledi.

"Araftayım", "Sen Allahın Bir Lütfusun" ve "Fırtınalar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, yeni albümünün hitlerine de sahnede seslendirdi.

HARBİYE'DE DANS ZAMANI!

SEVGİ SELİ PANKARTLARA YANSIDI!

Kendisi için açılan onlarca pankartı gören Gündeş, "Sizleri çok seviyorum EGFC (Ebru Gündeş Fan Club)" sözleriyle sevenlerne teşekkür etti. "Telafi", "Çingenem", "Cennet", "Meyhaneci", "Yaparım" ve "Seni İstiyorum"parçalarında tempoyu artıran Gündeş'e, farklı kostüm ve koreografilerle 4 dansçı eşlik etti. Konserin ikinci yarısında Olimpia Sanchis tasarımı siyah-beyaz bir tulum tercih eden Gündeş,

"Çağırın Gelsin", "Ben Olmayınca", "Senin Olmaya Geldim", "Tanrım Nereden Sevdim" gibi romantik parçaları yine seyircisiyle birlikte söyledi.

"Meyhaneci", "Sen Yoluna Ben Yoluma" , "Yaparsın Bilirsin" ve "Seni İstiyorum" şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkaran ve geceyi noktalayan Ebru Gündeş, 40 şarkı seslendirdiği gecede, sahne hakimiyeti, enerjisi, sesi ve güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Ebru Gündeş, Tom Ford, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:04 Kaynak: Bültenler
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