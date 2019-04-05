Son Dakika Haberleri: Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren Mazbatasını Aldı

Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde üçüncü kez Gündoğmuş Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özeren, belediye meclis üyeleri ve partililerle gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Özeren Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde üçüncü kez Gündoğmuş Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özeren, belediye meclis üyeleri ve partililerle gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mehmet Özeren, partililerle Gündoğmuş Adliyesi'nde bulunan İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Mazbatasını aldıktan sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki herkesin başkanı olduğunu söyledi. Hizmette ayrım yapmayacağını belirten Özeren, kendisine oy veren, vermeyen tüm Gündoğmuşlulara teşekkür etti.

Bütün gayretiyle beklentilere cevap vereceğini dile getiren Özeren, "Hedefimiz Gündoğmuş'un gelişimi ve Gündoğmuş'u daha da ileriye taşımak. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

AK Parti, Gündoğmuş, Politika
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