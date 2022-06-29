Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleri arasında varlık fiyatlamalarının zorlaştığını kaydederek, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankası başkanlarının konuşmalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. ABD yönetimi, Rusya 'dan altın ithalatına yasak getirirken, teknik sebeplerden ötürü söz konusu haberin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün, ayrıca yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Almanya 'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 1. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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