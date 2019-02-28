Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Muhtemel Doğalgazdan Elde Edilecek Gelirle İlgili Uzlaşıya Varıldı

Güney Kıbrıs'ta Muhtemel Doğalgazdan Elde Edilecek Gelirle İlgili Uzlaşıya Varıldı

1 saat önce

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) çıkarılması muhtemel doğal gaz kaynaklarından elde edilecek gelirlerin bir fonda toplanmasına ilişkin yasa tasarısı üzerinde Rum siyasi partilerinin uzlaşıya vardıkları, yasanın Cuma günü Rum Meclisi’nde onaylanmasının beklendiği bildirildi. Fileleftheros ve diğer gazeteler, hükümet partisi DİSİ’nin, doğal gaz fonunda oluşması muhtemel gelirlerin geçmiş kamu borçları için […]The post Güney Kıbrıs’ta muhtemel doğalgazdan elde edilecek gelirle ilgili uzlaşıya varıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Güney Kıbrıs'ta Muhtemel Doğalgazdan Elde Edilecek Gelirle İlgili Uzlaşıya Varıldı, System.String[]
Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) çıkarılması muhtemel doğal gaz kaynaklarından elde edilecek gelirlerin bir fonda toplanmasına ilişkin yasa tasarısı üzerinde Rum siyasi partilerinin uzlaşıya vardıkları, yasanın Cuma günü Rum Meclisi'nde onaylanmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, hükümet partisi DİSİ'nin, doğal gaz fonunda oluşması muhtemel gelirlerin geçmiş kamu borçları için harcanmaması yönünde yasada değişiklik önerisi sunması sonrasında tasarı üzerinde uzlaşıya varıldığını yazdılar.

Gazete, doğal gaz gelirlerin geçmiş kamu borçlarından ayrı tutulacak olmasının, Kıbrıslı Türkler için ayrı hesaplar açılmasını isteyen AKEL'i de memnun ettiğini ve tasarının Cuma günkü oturumda yasalaşmasının beklendiğini vurguladı.

The post Güney Kıbrıs'ta muhtemel doğalgazdan elde edilecek gelirle ilgili uzlaşıya varıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:10 

Güney Kıbrıs, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ta Muhtemel Doğalgazdan Elde Edilecek Gelirle İlgili Uzlaşıya Varıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]