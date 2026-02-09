GÜNEY Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore basını, 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore'de Helikopter Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?