Güney Kore'de Helikopter Kazası

09.02.2026 09:40
Gyeonggi'de eğitim sırasında düşen helikopterde 2 asker hayatını kaybetti.

GÜNEY Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore basını, 'AH-1S Cobra' tipi askeri helikopterin, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştüğünü duyurdu. Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

