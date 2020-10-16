Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

16.10.2020 13:37
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 14,42 14,68 -1,77 MLP...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 14,42 14,68 -1,77
MLP Sağlık 18,47 18,71 -1,28
Migros Ticaret 43,62 44,00 -0,86
Akiş GMYO 3,49 3,52 -0,85
Deva Holding 20,60 20,76 -0,77
Pınar Et ve Un 25,12 25,30 -0,71
Tofaş Oto Fabrikası 27,14 27,30 -0,59
Emlak Konut GMYO 1,93 1,94 -0,52
ASELSAN 18,08 18,13 -0,28
Logo Yazılım 99,55 99,80 -0,25
Aksa Enerji 6,91 6,92 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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