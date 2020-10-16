Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|14,42
|14,68
|-1,77
|MLP Sağlık
|18,47
|18,71
|-1,28
|Migros Ticaret
|43,62
|44,00
|-0,86
|Akiş GMYO
|3,49
|3,52
|-0,85
|Deva Holding
|20,60
|20,76
|-0,77
|Pınar Et ve Un
|25,12
|25,30
|-0,71
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,14
|27,30
|-0,59
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,94
|-0,52
|ASELSAN
|18,08
|18,13
|-0,28
|Logo Yazılım
|99,55
|99,80
|-0,25
|Aksa Enerji
|6,91
|6,92
|-0,14
- Kaynak: AA
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