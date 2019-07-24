Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:24 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|5,95
|6,20
|-4,03
|Özderici GMYO
|0,80
|0,82
|-2,44
| İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
| Tofaş Oto. Fab.
|19,75
|20,20
|-2,23
|Vestel
|9,71
|9,93
|-2,22
|Akbank
|7,54
|7,70
|-2,08
|Gübre Fabrik.
|3,00
|3,06
|-1,96
|Türk Hava Yolları
|12,80
|13,04
|-1,84
|Türk Telekom
|5,46
|5,56
|-1,80
|Pegasus
|47,88
|48,72
|-1,72
| Anadolu Grubu Holding
|11,39
|11,58
|-1,64
| İndeks Bilgisayar
|7,42
|7,54
|-1,59
|Garanti Bankası
|9,68
|9,83
|-1,53
|Petkim
|4,03
|4,09
|-1,47
|MLP Sağlık
|10,99
|11,15
|-1,43
|Hektaş
|13,13
|13,32
|-1,43
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,72
|-1,39
|Göltaş Çimento
|11,08
|11,22
|-1,25
|Vakıflar Bankası
|4,79
|4,85
|-1,24
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|1,64
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı