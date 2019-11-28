Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 6,60 6,30 4,76
Doğuş Otomotiv 9,26 8,84 4,75
Tukaş 8,57 8,20 4,51
Otokar 144,80 139,90 3,50
Netaş Telekom. 12,53 12,12 3,38
Afyon Çimento 5,46 5,31 2,82
Trakya Cam 3,25 3,17 2,52
İhlas Gayrimenkul 0,82 0,80 2,50
Net Holding 2,10 2,05 2,44
Bera Holding 3,59 3,51 2,28
Çelebi 99,20 97,10 2,16
Göltaş Çimento 15,92 15,59 2,12
Fenerbahçe Futbol 15,62 15,31 2,02
T.S.K.B. 1,03 1,01 1,98
Odaş Elektrik 1,57 1,54 1,95
Bim Mağazalar 46,24 45,36 1,94
İş Fin.Kir. 2,64 2,59 1,93
GSD Holding 1,14 1,12 1,79
Şekerbank 1,16 1,14 1,75
Kordsa Teknik Tekstil 11,63 11,43 1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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