Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Aselsan
|1.030.631.690
|Garanti Bankası
|671.572.743
|Emlak Konut GMYO
|664.043.781
|Türk Hava Yolları
|506.854.164
|İş Fin.Kir.
|318.294.251
|Tüpraş
|313.040.430
|Akbank
|301.807.995
|Ereğli Demir Çelik
|268.283.309
|Yapı ve Kredi Bank.
|257.104.796
|Kardemir (D)
|219.218.239
|Gübre Fabrik.
|212.261.886
|Pegasus
|193.578.084
|İpek Doğal Enerji
|192.751.212
|Tekfen Holding
|188.169.407
|Vakıflar Bankası
|177.732.662
|Petkim
|161.357.025
|Sabancı Holding
|153.482.656
|Reysaş GMYO
|151.724.943
|Güneş Sigorta
|150.028.928
|Koza Madencilik
|139.438.645
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)