Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.030.631.690 Garanti Bankası 671.572.743 Emlak Konut GMYO 664.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.030.631.690 Garanti Bankası 671.572.743 Emlak Konut GMYO 664.043.781 Türk Hava Yolları 506.854.164 İş Fin.Kir. 318.294.251 Tüpraş 313.040.430 Akbank 301.807.995 Ereğli Demir Çelik 268.283.309 Yapı ve Kredi Bank. 257.104.796 Kardemir (D) 219.218.239 Gübre Fabrik. 212.261.886 Pegasus 193.578.084 İpek Doğal Enerji 192.751.212 Tekfen Holding 188.169.407 Vakıflar Bankası 177.732.662 Petkim 161.357.025 Sabancı Holding 153.482.656 Reysaş GMYO 151.724.943 Güneş Sigorta 150.028.928 Koza Madencilik 139.438.645 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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