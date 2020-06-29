Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 792.290.371 Garanti Bankası 647.451.337 Emlak Konut GMYO 453.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 792.290.371 Garanti Bankası 647.451.337 Emlak Konut GMYO 453.882.428 Halkbank 403.404.164 Zorlu Enerji 324.360.433 İş Finansal Kiralama 300.200.827 Akbank 246.122.983 Vakıflar Bankası 233.673.764 Karsan Otomotiv 230.752.691 Kardemir (D) 215.862.402 Arçelik 212.873.845 ASELSAN 200.710.831 Türk Hava Yolları 188.227.486 Tekfen Holding 174.698.459 Yapı ve Kredi Bankası 161.728.766 Koza Madencilik 153.578.826 Petkim 141.311.274 Turkcell 113.353.595 Tüpraş 107.078.326 Anadolu Efes 104.831.137 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi

Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı

Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi

Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum