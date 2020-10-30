Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.314.737.615 Şekerbank 448.888.863 Garanti Bankası 330.885.599 Petkim 301.834.315 ASELSAN 278.041.368 Şişe Cam 251.505.242 Odaş Elektrik 204.581.713 Albaraka Türk 196.550.758 Türk Hava Yolları 174.939.200 Akbank 130.234.940 Arçelik 129.149.041 Pınar Et ve Un 118.349.106 Bim Mağazalar 104.224.839 Yapı ve Kredi Bankası 100.344.994 Tüpraş 96.735.406 Emlak Konut GMYO 88.871.937 Vakıflar Bankası 84.792.593 İş Bankası (C) 81.964.472 Kardemir (D) 80.602.705 Zorlu Enerji 80.570.479 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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