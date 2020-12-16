Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 942.180.095 Şişe Cam 868.017.689 Tüpraş 603.770.600 Yapı ve Kredi Bank. 554.046.395 Kardemir (D) 506.239.330 Odaş Elektrik 435.504.032 ASELSAN 416.310.504 Petkim 353.944.212 Arçelik 341.660.508 Türk Hava Yolları 310.559.797 Emlak Konut GMYO 304.094.407 Turkcell 277.073.154 Akbank 251.300.107 Koza Altın 240.495.654 Ereğli Demir Çelik 236.219.314 Doğan Holding 231.535.665 Kartonsan 226.506.465 Koza Madencilik 197.194.574 Vakıflar Bankası 175.701.388 İpek Doğal Enerji 175.550.329 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı

Daha önce hiç korona vakasının görülmemişti! Madende çalışan işçi ve ailesinin testleri pozitif çıktı

İş yerindeki hırsızlıklarla baş edemeyen esnaf, çareyi 100 bin takipçili hesabında ifşa etmekte buldu

Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı

Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar

İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar

İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı