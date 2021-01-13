Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.311
|-0,42
|BIST ANKARA
|2.460
|-0,25
|BIST ANTALYA
|2.581
|-0,30
|BIST BALIKESİR
|2.272
|0,27
|BIST BURSA
|3.944
|-0,22
|BIST DENIZLI
|2.840
|0,16
|BIST ISTANBUL
|1.654
|1,17
|BIST IZMIR
|3.638
|0,01
|BIST KAYSERI
|9.346
|-0,14
|BIST KOCAELI
|3.799
|1,64
|BIST KONYA
|3.548
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|10.239
|0,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi