Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.311 -0,42 BIST ANKARA 2.460 -0,25 BIST ANTALYA 2.581 -0,30 BIST BALIKESİR 2.272 0,27 BIST BURSA 3.944 -0,22 BIST DENIZLI 2.840 0,16 BIST ISTANBUL 1.654 1,17 BIST IZMIR 3.638 0,01 BIST KAYSERI 9.346 -0,14 BIST KOCAELI 3.799 1,64 BIST KONYA 3.548 0,47 BIST TEKIRDAĞ 10.239 0,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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