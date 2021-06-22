Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.438 0,91 BIST MANİSA 1.389 1,40 BIST AYDIN 1.277 0,17 BIST ANKARA 2.108 0,12 BIST ANTALYA 2.710 -2,12 BIST BALIKESİR 1.816 -0,42 BIST BURSA 2.900 0,49 BIST DENIZLI 1.833 0,48 BIST ISTANBUL 1.517 0,00 BIST IZMIR 3.447 -0,07 BIST KAYSERI 9.765 -0,68 BIST KOCAELI 3.693 -0,34 BIST KONYA 2.625 -3,47 BIST TEKIRDAĞ 9.082 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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