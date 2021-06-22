Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.438
|0,91
|BIST MANİSA
|1.389
|1,40
|BIST AYDIN
|1.277
|0,17
|BIST ANKARA
|2.108
|0,12
|BIST ANTALYA
|2.710
|-2,12
|BIST BALIKESİR
|1.816
|-0,42
|BIST BURSA
|2.900
|0,49
|BIST DENIZLI
|1.833
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.517
|0,00
|BIST IZMIR
|3.447
|-0,07
|BIST KAYSERI
|9.765
|-0,68
|BIST KOCAELI
|3.693
|-0,34
|BIST KONYA
|2.625
|-3,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.082
|1,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi