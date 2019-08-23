Son Dakika Haberleri: Günyüzü'nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor
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Günyüzü'nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor

40 dakika önce

Günyüzü İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.

Günyüzü'nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor, System.String[]

Günyüzü İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.


Günyüzü mahalleleri ve ilçe merkezinde üretim yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Günyüzü Geçici Ekip Şefliğine teslim ediyor. Toplamda 300 ton kapsül alımı hedefleniyor. Alınan haşhaş kapsülleri depolanmadan tırlarla işlenmek ve morfin üretilmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 2 tır kapsül alımı yapılıyor. 4,50 TL den alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor. - ESKİŞEHİR

Toprak Mahsulleri Ofisi, Günyüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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