Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor - Son Dakika

Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor

08.11.2020 21:29
Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor, System.String[]

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatmak üzere harekete geçti.

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatmak üzere harekete geçti.

Tiflis'te parlamento binası karşısında, genel seçimin yenilenmesini isteyen muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ve destekçilerinin bugün başlattığı protesto gösterisi devam ediyor.

Muhalifler, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınması talebinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine Seçim Komisyonu binasını kuşatmaya karar verdiklerini açıkladı.

Parlamento binasının önünden ayrılan göstericiler, yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Seçim Komisyonu binasına doğru yürüyüşe geçti.

Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek hükümeti hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve seçimin yenilenmesini talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefet, Gürcistan, Protesto, Tiflis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da binlerce kişinin seçimin yenilenmesi talebiyle başlattığı protesto gösterisi devam ediyor - Son Dakika


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