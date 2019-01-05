Gürpınar'da "Bağırmayan Anneler" Konferansı

Gürpınar Belediyesi
tarafından gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında anne ve babalara yönelik "Bağırmayan Anneler" başlıklı konferans düzenlendi.
Gürpınar Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansta Yazar Hatice Kübra Tongar
, çocuk eğitiminde iletişimin önemine ilişkin konuşma yaptı.
Anne ve babalara tavsiyelerde bulunan Tongar, şöyle konuştu:
"Çocuklarınızı dinleyin, onlarla iletişim kurun. Olaylara çocukların baktığı pencereden bakın. 'Bağırmayan annelik' dediğimde bana 'Yeni yeni işler çıkarma karşımıza. Niye bağırmayacağım?' diyenler oluyor. Ayrıca 'Pedagojik şeylerle uğraştırma bizi' diyen anneler oluyor. Ben de diyorum ki 'bağırmayan anneler'i ben yeni çıkarmıyorum. Bunun ispatı ise bin 400 yıl öncesinde yazılan Taha Suresi. Suredeki 44. ayette Allah'u Teala, 'Ona yumuşak söz söyleyin, belki düşünür veya saygı duyar' diye buyurmuş."
Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Osman Doğramacı'nın eşi Hatice Doğramacı konferans sonrası Tongar'a "Bağırmayan Anneler" tablosu ve çiçek hediye etti.
Kaymakam Doğramacı da aile ve çocuk iletişimi üzerine verdiği bilgilerden dolayı Yazar Tongar'a teşekkür etti.
Programa Van
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selma
Biçek, Gürpınar Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç
, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, İlçe Müftüsü İsmail Böyük, anneler ve babalar katıldı.