Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kalp Yarası
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Maraşlı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika