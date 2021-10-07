Üye Girişi
Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

07.10.2021 00:29

Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.

Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalama sonucunda yakalanan sürücünün, ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi John F. Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması esnasında A.G.M'nin kullandığı 06 YA 8084 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini dubaları da yıkarak uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürüp Güvenlik Caddesi'ne doğru kaçtı. Polis ekipleri Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan uygulamada sürücüye tekrar 'dur' ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan sürücü polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçma devam etti. Uzun süren kovalamalar sonucunda polis ekipleri A.G.M.'yi Yenimahalle ilçesinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre A.G.M.'nin ehliyetinin olmadığı ve polisten bu yüzden kaçtığı, karakola götürülen şahsa para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Güvenlik Caddesi, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi 23:43 İsrail'de büyük skandal! Karşıyaka kafilesi, Türkiye'ye güçlükle dönebildi Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı vurularak öldürüldü 23:09 Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı vurularak öldürüldü Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 22:06 Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum
Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu 21:20 Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 20:19 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler İspanya, İtalya'yı sahadan sildi! Futbol tarihine geçen seriye son verdiler         
23:59
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel! Piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
23:23
74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
22:34
Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı         
21:55
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi         
20:04
Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı         
18:09
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 00:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Aracı polislerin üzerine süren şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement