Üye Girişi
Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada

31.10.2021 09:55

BEYOĞLU'nda, caddede otomobillerini park eden bir grup, trafiğe aldırış etmeden, müzik eşliğinde halay çekti.

BEYOĞLU'nda, caddede otomobillerini park eden bir grup, trafiğe aldırış etmeden, müzik eşliğinde halay çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis trafiği aksatanlar kişilere ve park yasağını ihlal eden kişilere yaklaşık 20 bin lira cezai işlem uyguladı.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda dün 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park ettikleri otomobilden inen bir grup, yol ortasında halay çekmeye başladı. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çeken gruba, çevreden başka vatandaşlar da katıldı. Halay nedeniyle, trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler Unkapanı yönüne ilerlemekte zorluk çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen motorize trafik polisleri, halay çeken grubu dağıtarak trafik akışının normale dönmesini sağladı. Polis, yol üzerine park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç sahibine hatalı park, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle 2 bin 408 lira para cezası kesti.

122 SÜRÜYE DE CEZATrafik ekipleri ayrıca gece boyunca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park yasağını ihlal eden 122 sürücüye de 17 bin 568 lira cezai işlem uyguladı. Grubun halay çektiği anlar, bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grubun, müzik eşliğinde halay çektiği görülüyor. Seyir halindeki araçların arasında devam eden halaya, başka kişiler de katılıyor.


- İstanbul
Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada
Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada
Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada
Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada

Tarlabaşı, Tragger, Polis, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var 10:27 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü 10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu 10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız 10:10 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor 07:56 Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 07:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi 01:26 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
10:30 Ayakta dahi duramıyordu! Alkollü sürücü, lüks otomobiliyle İstanbul'a dehşeti yaşattı
10:28 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin
10:26 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var
10:25 MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz
10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü
10:23 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz         
10:26
Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
10:24
Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu         
10:18
Son dakika: Meteoroloji Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek         
10:08
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
07:43
Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor         
06:18
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda trafiğin ortasında halay çekenler kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement