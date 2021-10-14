Çankırı Valiliği, il merkezinde meydana gelen intihar girişimiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan habere ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurumlarımız/görevlilerimizin ihmali neticesinde bu üzücü intihar girişimi hadisesinin gerçekleştiği yönündeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Haberlere konu olayla ilgili genç kızımız ve ailesinin kişisel haklarına halel gelmemesi adına detaylara yer verilememekle birlikte, konuyla ilgili adli/idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup, soruşturma sonucunda Çankırı kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çankırı Valiliğinden intihar girişimi haberlerine ilişkin açıklama - Son Dakika